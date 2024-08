Surf oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 1 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024), giovedì 1°ci sarà modo per gli specialisti deldi gareggiare in questedi. Si competerà nell’isola Tahiti, nella Polinesia francese, a più di 15.000 km dalla città degli Innamorati, sulle onde di Teahupo’o. Una sede notata agli artisti della tavola, in quanto tappa del Championship Tour. Originariamente, prendendo come riferimento gliitaliani/francesi, tutto avrebbe dovuto tenersi ieri a partire dalle 19.00 del 30 luglio, con i quarti di finale, prima per gli uomini e poi le donne. Un’alternanza che sarebbe proseguita per semifinali e le Finali assegnanti le medaglie. Uno schedule particolarmente ricco, con la sfida per l’oro riservata alle donne alle 04.15 del mattino (ora italiana/francese) di ieri, 31 luglio.