Nuoto Leonardo Deplano felice | Prestazione bellissima E Zazzeri fa il tifo | Un artista

(Di giovedì 1 agosto 2024) Uno su due per l’Italia in finale dei 50 stile libero.ottiene la qualificazione alla finale più breve delalle Olimpiadi di Parigi grazie ad una batteria da applausi e facendo segnare il suo personale in 21”50 con il terzo crono assoluto. Nulla da fare invece per Lorenzo, autore di una prova anonima e titolare del dodicesimo tempo in 21”83. “Ero in acqua molto bene, una– afferma– ho cercato di stare molto alto e disteso con le braccia sia in partenza che in nuotata. Alla fine è venuto fuori un gran tempo, domani sarò nelle corsie centrali e avrò gli occhi puntati su di me. Non lo avrei mai immaginato, trovarsi in questa posizione è un sogno, voglio solo dare il meglio. Dovrò essere prontissimo“.