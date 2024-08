Napoli le ultime di mercato ed altro riportate e discusse su Radio Goal

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tarantino, Improta, Foschi, Oreggia e Damiani, Dihanno partecipato asulle frequenze di Kiss Kissper parlare della squadra azzurra di calcioe di. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Fabio Tarantino, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss“Gaetano andrà via, ha voglia di misurarsi da titolare in Serie A e a Cagliari ha dimostrato di poterlo fare. Tornerà proprio al Cagliari, le società stanno trattando la cessione a titolo definitivo. Poi può uscire anche Cajuste, ilha individuato in Gilmour e Brescianini i sostituti. Ildovrà però cedere qualcuno prima di acquistare altri calciatori per motivi di lista. Cajuste piace molto al Galatasaray che ha manifestato un concreto interesse, il calciatore sta riflettendo col suo agente.