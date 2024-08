LIVE – Angela Carini – Imane Khelif boxe femminile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tutto pronto per il match tra, in programma alle 12:20 di oggi, giovedì 1° agosto, nella cornice della North Paris Arena. Sul ringno inizia il tabellone dei 66kgcon una sfida che si è trascinata un’ondata di polemiche con vari interventi della politica, per via dell’esclusione delladai Mondiali 2023 dopo che i suoilli di testosterone furono giudicati eccessivi rispetto ai criteri di ammissibilità IBA.in ogni caso rispetta i criteri per l’accesso alle categorie femminili del CIO e partecipò anche ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ma in quel caso non riuscì ad andare oltre i quarti di finale. Ora c’è la sfida contro la nostra, che ha staccato il pass peral Preolimpico di Busto Arsizio.