Io sono nessuno | confermato il ritorno di una star del primo film

(Di giovedì 1 agosto 2024) I fan di Ioritroveranno nel sequel delanche uno dei protagonisti al fianco di Bob Odenkirk. Inizia a delinearsi il cast del sequel di Io(Nobody), ildel 2021 diretto da Il'ja Najšuller e con protagonista ladi Better Call Saul Bob Odenkirk. Molto apprezzato dai fan, il franchise tornerà con un secondo capitolo. Oltre a Bob Odenkirk, un'altra grandedelsarà presente nel sequel, per la gioia degli appassionati che non vedono l'ora di vedere il seguito delle avventure di Hutch Mansell, il normal man dalla doppia vita. Grande Giove Deadline haildi Christopher Lloyd nei panni del padre di Hutch, David Mansell, un ex