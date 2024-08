Il peso dell’economia nella corsa alla Casa Bianca Scrive Polillo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 1 agosto 2024) In occasione delle votazioni presidenziali americane, la congiuntura rappresenta il cinquantunesimo Stato della Confederazione. In quella parte del territorio, ovviamente, non vi sono né sezioni elettorali né urne da riempire. Non vi sono nemmeno elettori, ma solo numeri: quelli che riguardano lo stato di salute, con i suoi riflessi di carattere sociale. E quindi con le conseguenti ricadute di carattere politico. Nulla di meccanico, per carità. Ma in generale se il “ciclo elettorale” è positivo, la riconferma dell’amministrazione ancora in carica è quasi certa. Il contrario nel caso opposto. Da qui la grande attenzione nei confronti dei guru. Di coloro, cioè, che avendo in mano le chiavi di quella scienza triste, sono in grado, con i loro interventi, di influenzare la pubblica opinione. Il 2024, anno di votazioni, non farà eccezione.