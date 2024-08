I tre uomini accusati dell’attentato dell’11 settembre patteggiano l’ergastolo ed evitano la pena di morte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) I tredi aver pianificato l’attentato2001 hanno accettato di dichiararsi colpevoli delle accuse di cospirazione e omicidio. Un patteggiamento che li porterà a ottenere una condanna ale a evitare lacapitale. L’accordo, spiegano i procuratori, ha l’obiettivo di portare un po’ di “definitiva giustizia” al caso, in particolare alle famiglie delle 3mila persone che sono state uccise negli attacchi a New York, al Pentagono e in un campo della Pennsylvania. I tre, Khalid Shaikh Mohammed, Walid bin Attach e Mustafa al-Hawsawi, sono sotto la custodia statunitense dal 2003. Il caso ha proceduto a rilento per oltre un decennio perché i procuratori dovevano stabilire se le torture, subite dai tredurante la detenzione, avessero contaminato le prove contro di loro.