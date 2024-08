Ho il corpo in fiamme coperto di bolle a causa dello stress | Livia Giuggioli Firth racconta il suo dolore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) “In, coperta da”. Con un post su Instagram,si è sfogata sul malessere che ha avuto in questi giorni. Un rush cutaneo enorme, esteso lungo il, che l’ha fortemente debilitata. E quindi la denuncia, su Instagram: “La guarigione richiede tempo e arriva in così tante forme e modi diversi. Mi vedete sorridere e lavorare, sotto sono (letteralmente) in. Nelle ultime tre settimane, il mioè statoda un rush cutaneo dallo. La mia pelle non è più così spessa e sto imparando a gestirlo”. L’attivista, che è una figura di spicco nell’ambito della moda green e dei diritti umani, ha rivelato della sua malattia, condividendo anche delle foto molto forti.