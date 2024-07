Temptation Island 11 Siria Pingo svela cos’ha provato quando ha visto Matteo Vitali piangere al falò poi aggiunge | Non mi sembra giusto essere accusata di…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Fra i protagonisti dell’ultima edizione diterminata circa una settimana fa che hanno riscosso maggior interesse da parte del popolo social ci sono senza ombra di dubbio. A contattare la redazione era stata la giovane ragazza di origini siciliane., dopo aver perso ben 85 chili, voleva capire se nella sua nuova vita, che l’ha portata a cambiare non solo fisicamente, ma anche a livello mentale, ci sarebbe potutoancora spazio per il suo fidanzato. Durante la sua permanenza nel villaggio, lasi è spesso lasciata andare a lunghi sfoghi circa il suo stato d’animo, le sue incertezze in merito alla vita di coppia e alle sue insicurezze dovute al fatto di non essersi mai divertita e di non aver indossato alcuni tipi di abiti perché si vergognava del suo peso.