Harris unica candidata sfiderà Trump

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 4.30 Kamalasarà l'dem alla votazione virtuale per la nomination, che comincerà il primo agosto e terminerà entro il 5 dello stesso mese. Lo ha reso noto il comitato nazionale del partito, dopo che per gli eventuali sfidanti sono scaduti i termini per raccogliere le firme necessarie e comparire nella roll call. La vicepresidente si è già assicurata verbalmente l'impegno di 3923 delegati, ben oltre il quorum necessario per diventare ladel partito alla Casa Bianca