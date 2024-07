Basket | Team USA si prende già i quarti alle Olimpiadi ma il Sud Sudan è splendido nella sua sfida ai grandi NBA

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 103-86, alla fine dei conti, è solo il risultato finale, quello che dice com’è finita. Perché traUSA e Sudquello che s’è visto non è stato tanto un (usuale) comandare degli americani dall’inizio alla fine, quanto uno spettacolo agonistico di pallacanestro vero, con una squadra che non molla mai niente fino all’ultimo. Tanti gli applausi dello Stade Pierre Mauroy di Lilla, e in questo caso contano meno le statistiche e i numeri e più l’immensa dignità di una Nazionale, quella sudese, che sta compiendo un viaggio oltre qualsiasi previsione. Gli States sono ai, il Suddovrà battere la Serbia. Il 6-0 diUSA arriva in maniera pronta, e porta la firma di James e Davis, solo che poi Bul Kuol decide di esordire schiacciando proprio sopra LeBron.