Terremoto di magnitudo 4 9 scuote l’area di Los Angeles

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024) Los– Undi4.9 ha fatto tremaredi Los, provocando preoccupazione tra la popolazione. Secondo quanto riportato dalla CNN, citando il US Geological Survey (USGS), l’epicentro del sisma è stato localizzato a Barstow, a circa 165 chilometri dalla città degli angeli. L’USGS ha precisato che laè stata corretta rispetto alla stima iniziale di 5.1. Inoltre, nei minuti successivi alla prima scossa, sono state registrate ulteriori scosse di assestamento di3.5 e 2.7. Ilha coinvolto gran parte della California meridionale, con scosse percepite fino a Las Vegas, in Nevada. Le autorità stanno monitorando la situazione per valutare eventuali danni a persone e strutture. Al momento non sono state segnalate vittime o gravi danni, ma l’allerta rimane alta. L'articolodi4.