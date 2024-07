Pensioni di Agosto Poste rende note le modalità di riscossione in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 luglio 2024)Italiane annuncia che ledel mese disaranno disponibili a partire da giovedì 1°in tutti gli 87 uffici postali delladi. Disponibilità per Titolari di Conti e Libretti A partire dal 1°, i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di unapay Evolution che hanno optato per l’accredito, potranno accedere ai fondi delle loro. Questi utenti, muniti di Carta di Debito associata a conti o libretti, nonché dipay Evolution, potranno prelevare contanti dai 76 ATM Postamat dislocati nella, senza dover entrare in un ufficio postale.