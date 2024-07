Nuovo ponte San Carlo | spunta lo scheletro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Giornata storica per ilSanquella di ieri, con il "varo" del primo dei quattro conci di carpenteria metallica che andranno a costituire loorizzontale dell’infrastruttura. Ieri davanti anche a una ricca platea di cittadini curiosi, residenti nel quartiere ma non solo hanno raggiunto il cantiere il sindaco Lorenzo Fiordelmondo accompagnato dall’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni e l’assessore regionale ai lavori pubblici Francesco Baldelli. Presente anche la consigliera regionale jesina Lindita Elezi. "Siamo estremamente soddisfatti per questo ulteriore passo in avanti - hanato dal greto del fiume Esino nel primo pomeriggio di ieri il sindaco Fiordelmondo e l’assessora Melappioni - che avviene nel pieno rispetto delle tempistiche illustrate nel corso dell’assemblea pubblica tenuta a Minonna.