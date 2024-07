Nuovo affare dopo Di Gregorio | Juve-Monza colpo in prestito

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 30 luglio 2024) Calciomercatontus, i bianconeri pronti ad un altrocon il. Ecco la situazione che si potrebbe creare in poco tempo C’è un asse bello importante in questa sessione di mercato estivo. Non solo quello tra Roma entus, con prima Chiesa al centro delle cronache e poi Soulé, che è ufficialmente un giocatore giallorosso. Ma anche quello che va da Torino a. Galliani (Lapresse) – Ilveggente.itPiazzato il primo, con Diche è passato alla corte di Thiago Motta, nei giorni scorsi si è anche parlato di Szczesny come possibileportiere dei brianzoli. Al momento il polacco è in attesa di una sistemazione, visto che le piste che portavano all’Arabia Saudita non sono così calde come successo un poco di tempo fa. Si potrebbe anche riaprire la questione, senza dubbio, soprattutto se nel corso dei prossimi giorni non ci dovessero essere delle novità.