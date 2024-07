LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Italia magica alle parallele! Seconde a metà gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) 19.13 Sunisa Lee implacabile: 14.566parle, gli USA chiudono con il botto. 19.13 Nonostante gli errori ottiene 14.133, d'altronde è una campionessa vera. Rebeca Andrade ottima, ma il Brasile era andato in affanno in precedenza con il 12.4 di Soares e il 13.433 di Saraiva. 19.11 Il Canada arretra al corpo libero con Tran (13.100) e Lee (12.500), Ellie Black alza illlo (13.633). Il Giappone incamera il 12.933 di Okamura ed esce un po' fuori dalla lotta. 19.10 FALLOSA! Rebeca Andrade commette due sbilanciamenti enormi sulla trave e dovrebbe pagarli a caro prezzo. 19.09 Una bordata della Cina. Qiyuan Qiu riscatta le due cadute di Zhou: 14.600. La Cina prova a risalire. 19.08 L'ha chiuso una bellissima rotazioneparle asimmetriche con il totale di 42.665: media del 14.2! Villa 13.766, D'Amato 14.633, Iorio 14.266.