Gaia Padovan giornalista Mediaset fa un rivelazione sconcertante | Ho un tumore al seno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024)di, ha rivelato con coraggio la sua battaglia contro unaldiagnosticatole al terzo stadio a maggio. A 44 anni, con due figli,ha scelto di condividere la sua esperienza per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e del supporto emotivo. Ha iniziato il suo percorso di cure, affrontando la prima seduta di chemioterapia il 28 luglio, e ha voluto raccontare le sue sensazioni e difficoltà ai suoi follower. Laha sottolineato l’importanza di non cadere nelle trappole delle statistiche e di affidarsi completamente alla medicina: “A maggio mi è stato diagnosticato unallocalmente avanzato con metastasi ai linfonodi. Una notizia che ti annienta – scrive – Ma non è nemmeno una sentenza di morte. Perché se ti affidi alla scienza e non perdi la speranza o la fede per chi ce l’ha, puoi farcela.