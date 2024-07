FOTO | I segni delle brutali chop di GUNTHER sul petto di Finn Balor

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 luglio 2024) Ieri notte nel main event di Monday Night Raw, che ha preceduto di pochi giorni SummerSlam,si sono affrontati in un match duro e combattuto. Entrambi i contendenti sono andati vicini alla vittoria, ma a spuntarla è stato il Ring General che è riuscito a sottomettere l’avversario facendogli perdere i sensi. A telecamere già spente, però, l’austriaco è stato sorpreso da Damian Priest che si è preso un vantaggio in vista di SummerSlam. Idella battagliasono stati protagonisti di un duro match ieri notte in quel di Monday Night Raw. Dopo la fine della puntata, la WWE ha pubblicato sui propri canali social le conseguenze patite dae, in particolare, gli effetti che ledel Ring General hanno avuto suldell’irlandese. Qui sotto le immagini.