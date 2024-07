The Walking Dead | Daryl Dixon 3 la serie avrà una terza stagione!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il tour mondiale die Carol continua. Lo spin-off di TWD, Theè stato rinnovato per unache sarà ambientata e girata in Spagna, ha annunciato il network AMC durante il panel del Comic-Con di San Diego. Dopo essersi riuniti in Francia – come mostrato nel trailer appena rilasciato al Comic-Con di The– The Book of Carol, che debutterà il 29 settembre – ildi Norman Reedus e la Carol di Melissa McBride vedranno l’apocalisse zombie in un altro paese straniero, dato che la, che ha sede a Madrid, sarà girata nelle regioni spagnole di Galizia, Aragona, Catalogna e Valencia. In onda su AMC e AMC+ nel 2025, ladi The“Seguirà Carol ementre continuano il loro viaggio verso casa e le persone che amano”, secondo la sinossi ufficiale.