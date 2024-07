Temptation Island Alex e Vittoria coppia fake lei | La redazione ha fatto controlli

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 29 luglio 2024) Diverse segnalazioni trapelate sul web in questo periodo hanno spinto a credere che aabbia partecipato anche unatotalmente, ovvero, quella formata daBricarello ePetri. A scatenare questo dubbio sono state diverse testimonianze secondo le quali sembrava che i due non stessero più insieme da diverso tempo, e che avessero accettato di partecipare al reality show solamente per visibilità. In effetti, considerando l’epilogo che poi ha preso la loro storia, non sembra molto difficile credere che questa sia la verità. Ad ogni modo, sulla faccenda ha deciso di intervenireche, in queste ore, ha chiarito una volta per tutte la sua versione dei fatti. Nel farlo, la giovane ha tirato in ballo anche la, che pare fosse furiosa nei loro riguardi.