Dall’Olanda | Red Bull avrebbe confermato Perez per il resto della stagione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Giornata decisiva a Milton Keynes, dove i verticiRedsi sono riuniti per decidere il futuro di Sergionel team. Per il messicano, da Imola in poi, laè stato un disastro, con soli 28 punti in 8 gare contro i 141 del campione del mondo in carica, Max Verstappen. La gara di Spa in Belgio era un crocevia fondamentale per, che, scattato dalla prima fila, è giunto solamente settimo al traguardo, deludendo ancora le aspettative dei vertici Red. Secondo quanto riportato dal ‘De Telegraaf‘, gli stessi verticiro però deciso di mantenere Sergioal volanteRB20 per il, sull’onda delle ultime dichiarazioni di Christian Horner: “Checo resta un pilota Rednonostante le recenti speculazioni e non vediamo l’ora di vederlo in piste su cui ha eccelso in passato, dopo la pausa estiva”.