Ufficiale | Folorunsho rinnova col Napoli fino al 2029

(Di domenica 28 luglio 2024) Michaelil contratto con ilal. L’annunciodel club dopo l’ottima stagione in prestito al Verona. Dal prestito al Verona al rinnovo col: la crescita diLa SSCha ufficializzato oggi il rinnovo di contratto di Michaelal 30 giugno. Il centrocampista classe 1998, reduce da un’ottima stagione in prestito al Verona di Marco Baroni, si lega così a lungo termine al club partenopeo., scoperto inizialmente da Cristiano Giuntoli, era arrivato algrazie all’intuizione dell’ex direttore sportivo, ora alla Juventus. Dopo alcune stagioni in prestito, culminate con l’ottima annata agli scaligeri, il centrocampista ventiseienne è tornato alla base, conquistandosi la fiducia della società e del nuovo allenatore Antonio Conte.