Reggia di Caserta lavoratori colpiti da malori per l’afa | i sindacati denunciano all’Asl e all’Ispettorato

(Di domenica 28 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDa diverse settimane alladisi susseguonoe svenimenti tra ie i visitatori a causa del gran caldo. L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato venerdì scorso, quando una dipendente in servizio presso una postazione degli Appartamenti Reali si è sentita male con crampi, spasmi muscolari e difficoltà respiratorie che hanno reso necessario l’intervento del 118. A metà luglio erano stati i dipendenti stessi a rilevare i dati della temperatura e dell’umidità con un termo-igrometro in particolare nelle sale della facciata sud, quelle esposte su piazza Carlo di Borbone. La temperatura percepita oscillava mediamente tra i 39 e i 43 gradi, rendendo di fatto l’aria irrespirabile.