Parigi 2024 beach volley Ranghieri Carambula show contro van de Velde Immers | vittoria al tiebreak per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Alexe Adrianconquistano unastrepitosa nel primo match del Girone B dimaschile alle Olimpiadi dila forte coppia olandese van de, infatti, arriva un successo alcol risultato di 2-1 (22-20, 19-21, 15-13). Si tratta della primadell’Italia nelin questa edizione dei Giochi, dopo le sconfitte di Cottafava/Nicolai e Gottardi/Menegatti. RISULTATI COMPLETI DEL 28 LUGLIO ITALIANI IN GARA IL 28 LUGLIO IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DIIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO CRONACA – Il primo set si apre con un break per gli olandesi, che trovano anche un vantaggio di tre punti ripreso daglidopo un muro die un errore di(7-7).