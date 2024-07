LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Martinenghi in finale nei 100 rana! Spareggio per Viberti Attesa per le 4×100 stile libero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.29: Quiesti i finalisti dei 100uomini: Peaty, Qin, Kamminga, Fink, Corbeau,, Matzerath.trae Imoudu 21.27:INdisputa una gara straordinaria ma finisce ottavo a pari merito con Imoudu, saràper centrare la. Tempo di 59?38 per l’azzurro. Vince Qin con 58?93, davanti a Kamminga con 59?12 21.22: C’è Ludovicoal via della seconda semidei 100. Al via 1 SOMOV Evgenii AIN 28 JAN 1999 59.83 2 QIN Haiyang CHN 17 MAY 1999 59.58 3 KAMMINGA Arno NED 22 OCT 1995 59.39 4 CORBEAU Caspar NED 3 APR 2001 59.04 5 SHYMANOVICH Ilya AIN 2 AUG 1994 59.25 6 IMOUDU Melvin GER 27 JAN 1999 59.49 7 REITSHAMMER Bernhard AUT 17 JUN 1994 59.68 8Ludovico Blu Art ITA 8 FEB 2002 59.93 21.20: Terzo posto per unnon particolarmente brillante.