LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Gran Bretagna in testa tra poco al via la seconda suddivisione

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa formazione dell’Italia – Startlist e ordine di rotazione 15:26 Sulla carta da questapotranno venire fuori numerosi finalisti di specialità con la Cina inde spolvero agli anelli e il Giappone e l’Ucraina competitivi su praticamente tutti gli attrezzi. 15:23 Vi ricordiamo che gli azzurri scenderanno in pedana alle ore 20:00, saranno impegnati nell’ultimae avranno già un quadro generale della situazione. 15:20 Nellavedremo in gara Olanda, Cina, Giappone, Ucraina e due gruppi misti, sulla carta l’Italia farà la corsa per la finale sugli olandesi, le altre tre formazioni appaiono infatti fuori portata. 15:17 Gara subito di altissimollo sin dalla prima rotazione, si sono già visti punteggi molto interessanti da parte di Stati Uniti e