Gli inaccettabili però di La Russa sul giornalista aggredito da Casapound

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 27 luglio 2024) Nel corso della “Cerimonia del Ventaglio”, la seconda carica dello Stato ha espresso solidarietà alde La Stampa Andrea Joly,a Torino da alcuni militanti dimentre stava effettuando delle riprese all’interno di un circolo. Quella dichiarazione è stata condita da una serie di “” che, secondo Ignazio Lanon cancellano la condanna per l’accaduto. Il Presidente del Senato, infatti, ha più volte sottolineato come la persona aggredita non si fosse presentato come “”. Questa considerazione è del tutto fuori luogo e rischia di dare vita a fraintendimenti che abbiamo già conosciuto qualche settimana fa, quando Fanpage pubblicò la sua inchiesta “Gioventù Meloniana” con unache si era “infiltrata” all’interno di “Gioventù Nazionale”, il movimento giovanile di “Fratelli d’Italia”.