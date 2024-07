Filippo Turetta le intercettazioni dal carcere Il padre lo rincuora | Ci sono altri femminicidi non potevi controllarti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Verona, 27 giugno 2024 – “Ci200. Poi avrai i permessi per uscire, per andare al lavoro, la libertà condizionale. Non sei stato te, non ti devi dare colpe perché tu non”. Con queste parole, Nicolaha cercato dire il figliodurante il loro primo incontro aldi Verona il 3 dicembre scorso, poco dopo il suo arresto in Germania per ilo di Giulia Cecchettin. La conversazione – che fa parte del fascicolo processuale – è stata intercettata dagli investigatori e pubblicata dal settimanale Giallo. “Hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza – le altre frasi di conforto – Non sei un terrorista, devi farti forza. Non sei l'unico, cistati parecchi. Però ti devi laureare”.