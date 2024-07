Abbiamo trovato un posto abitabile sulla Luna possiamo colonizzarla davvero | la scoperta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 27 luglio 2024) Da oggi è ufficialmente possibile colonizzare la: gli scienziati hannoilperfetto per collocare gli insediamenti umani. Come sappiamo, uno dei sogni più grandi dell’umanità è quello di costruire habitat su altri mondi, in particolar modoe su Marte. La moderna tecnologia, nonostante sia caratterizzata da computer e da dispositivi ai limiti della fantascienza, non è ancora in grado di garantire la massima sicurezza agli astronauti per un lungo periodo., ecco lache avvicina la colonizzazionere – cityrumors.itMolti architetti spaziali e ingegneri stanno infatti lavorando duramente su tantissimi progetti avveniristici, che possano finalmente avviare la colonizzazione del nostro satellite naturale e del pianeta rosso.