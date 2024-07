Turismo a Lucca presenze in crescita del 66% rispetto al 2023

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – I dati dei primi cinque mesi del 2024 elaborati dall’Ufficiodel Comune dievidenziano una ulterioredi qualità e quantità dei flussi per il territorio, superando anche i numeri del, già ritenuti straordinari. Dal mese di gennaio al mese di maggio si sono registrati infatti ben 119.103 arrivi sul territorio comunale (contro i 112.658 del) con unadel 5,7% e 194.934(contro le 182.782 del) per un incremento del 6,6%. Numeri che evidenziano e confermano i trend da affermata meta turistica a livello internazionale. Secondo l’analisi dei dati elaborati, i turisti sul territorio comunale sono per lo più stranieri, con prevalenza di famiglie con bambini, coniugi over 60, gruppi di amici e giovani coppie.