Renault Twingo | una citycar elettrica made in Slovenia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Laha annunciato la produzione della nuovanello stabilimento sloveno di Novo Mesto a partire dal 2026e il governo sloveno hanno firmato un accordo per la produzione della nuovaa partire dal 2026 nello stabilimento di Novo Mesto, con una produzione iniziale di 150.000 veicoli all’anno e un prezzo inferiore ai 20.000 euro. Il primo ministro sloveno, Robert Golob, ha confermato l’impegno congiunto per sviluppare la linea di produzione, che manterrà 1.400 posti di lavoro. La nuova, basata sulla piattaforma AmpR Small (la stessa della), sarà accessibile con un costo mensile inferiore ai 100 euro e un consumo di 10 kWh per 100 km.