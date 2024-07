Martina e Raul si sono detti addio a Temptation Island cosa è successo dopo il falò

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di venerdì 26 luglio 2024) Amore al capolinea tranon stanno più insieme, nuovi flirt per l’ex coppia È andata in onda ieri, giovedì 25 luglio, l’ultima puntata diche ha visto la fine della storia d’amore tra, la loro relazione infatti non è sopravvissuta al reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Durante ildi confronto lui non è riuscito a trattenere le lacrime, lei però si è resa conto di non voler continuare la loro storia d’amore. Tra le varie cose ha detto: “Non lo amo come prima. Ho visto le altre ragazze, quanto sentivano la mancanza dei loro fidanzati e per me non è stato così. Io stavo bene anche da sola nel villaggio. Non mi va più di aspettare che lui cambi, non provo le stesse cose di prima.