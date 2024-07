L’Unahotels in guardia Barford sempre più vicino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Come anticipato ieri dal Carlino dovrebbe proprio essere Jaylenlatitolare della Unahotels versione 2024/2025. L’indiscrezione pubblicata ieri su queste colonne ha infatti ricevuto ulteriori conferme in corso di giornata. A meno quindi di un clamoroso ripensamento dell’ultima ora di Langston Galloway (che nei giorni scorsi aveva ricevuto dalla Pallacanestro Reggiana una bella offerta con un robusto rialzo rispetto all’ingaggio dell’anno precedente) il quale avrebbe, come da lui stesso dichiarato, sul suo tavolo offerte da club di Eurolega e Eurocup, dovrebbe proprio essere l’esterno visto in Italia a Pesaro e Cremona il suo sostituto.