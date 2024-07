La nuova tecnica dei ladri in azione a Firenze | il cartello con l’indicazione in inglese di non chiudere la porta a chiave

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) “Molto imnte nonlacon ladall’esterno”. Si legge su dei cartelli scritti ine attaccati sulle porte di alcune abitazioni in affitto a. Non è una strana richiesta dei proprietari ai loro inquilini, ma lache iper confondere gli inquilini. Lasciando lasenza mandate di sicurezza, infatti, gli ospiti ignari rendono più agevole il lavoro degli scassinatori, cui basta una lastra per aprire laed introdursi nelle abitazioni. L’appello della Polizia di Stato a turisti e cittadini: “Attenzione! Chiudi sempre ala tuadi casa”. L’espediente deiè emerso dopo il fermo di un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 20, sospettati di un consistente furto in un appartamento turistico in via del Moro.