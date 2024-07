Autonomia Calderoli | 4 Regioni hanno già chiesto avvio negoziato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug. (askanews) – “Per la determinazione dei LEP si procederà con i vari passaggi dell’iter procedurale di attuazione disciplinato dalla legge. Quanto alle richieste didi, a oggi sono state già tramesse al Governo le richieste delleVeneto, Piemonte, Liguria e Lombardia”. Lo ha riferito il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto, nel corso di un’informativa sul ddldifferenziata in consiglio dei ministri. “La legge – ha ricordato il ministro secondo quanto riporta la notaa del Cdm – definisce i principi generali per l’attribuzione alledi ulteriori forme e condizioni particolari die le modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.