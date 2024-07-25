Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 15:30 (Di giovedì 25 luglio 2024) Viabilità 20 LUGLIO 2024 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO LA SR471 DI LEONESSA, A CAUSA DI UN INCENDIO E DI ALCUNE PICCOLE FRANE LA STRADA È CHIUSA AL TRAFFICO TRA LO SVINCOLO DI VIA SALARIA E IL COMUNE DI BORBONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA Regione. SPOSTAMENTI FACILITATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 16:00 DI OGGI. DIVIETO CHE SARÀ REPLICATO ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI DALLE 7 ALLE 22.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 12:30 - SABATO 27 E DOMENICA 28 SI PROSEGUE INVECE NELLA ZONA DI FIUGGI E DEL FRUSINATE. IN INTERNA FILE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. VIABILITÀ 25 LUGLIO 2024 ORE 11. TUTTO PRONTO PER LA TAPPA ITALIANA DELL’EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP. PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI BUS. L’EVENTO CHE INIZIA DOMANI, VEDRÀ I PILOTI SFIDARSI SU 13 PROVE SPECIALI A ROMA E PER TUTTO IL LAZIO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 11:30 - AD APRIRE LO SHOW, LA PARATA PER LE VIE DEL CENTRO DELLA CAPITALE E LA PARTENZA ALLE ORE 20:00 DA COLLE OPPIO DAVANTI AL COLOSSEO. IN INTERNA FILE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ 25 LUGLIO 2024 ORE 10. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. Servizio fornito da Astral . E SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA FILE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA AURELIA. romadailynews
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