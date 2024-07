Una mappa per salvarci tutti Il primo discorso del neoambasciatore Zaluzhny

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 25 luglio 2024) Traduciamo ilpronunciato al Royal United Services Institute (Rusi) da Valeri, ex capo delle Forze armate ucraine e ora ambasciatore di Kyiv nel Regno Unito. L’esperienza della nostra lotta sarà utile acoloro che cercano una strada per la pace. E la strada per la pace può passare anche attraverso la guerra. “Si vis pacem, para bellum”, sono le parole attribuite allo storico romano Cornelio Nepote, e purtroppo si adattano perfettamente a una società democratica anche oggi, nel Ventunesimo secolo. Se vuoi la pace, preparati alla guerra: è assolutamente vero. Lo confermo io, che ho dovuto ricoprire il ruolo di comandante in capo delle Forze armate dell’Ucraina, e lo conferma l’intero popolo ucraino, che lo ha imparato bene, a sue spese, e dolorosamente.