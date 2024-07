Turista annegato nel lago di Como | recuperato il corpo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tragedia suldi, dove questo pomeriggio i vigili del fuoco hannola salma deltedescodue giorni fa. Ilè stato individuato edal ROV (Remotely Operated Vehicle) a una profondità di 203 metri, nello specchio d’acqua tra Dongo e Piona. L’allarme era stato lanciato intorno alle ore 14 del 23 luglio 2024, quando l’uomo si era tuffato da un’imbarcazione nel. Secondo una prima ricostruzione, ilsi era gettato in acqua per soccorrere il figlio dodicenne, che si trovava in difficoltà. Nonostante gli sforzi eroici, l’uomo non è più riemerso, mentre il figlio è stato tratto in salvo. I soccorsi si erano prontamente mobilitati, ma le prime ricerche non avevano dato esito. Solo oggi, dopo due giorni di incessanti ricerche, ilè stato ritrovato grazie all’uso del ROV.