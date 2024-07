Superenalotto UFFICIALE | rinviata l’estrazione di giovedì

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 25 luglio 2024), c’è l’annuncio: saltadel. Tutto quello che c’è da sapere sul concorso che è stato rinviato. Le probabilità di vincita si sono moltiplicate, da quando il numero delle estrazioni settimanali è passato da 3 a 4. Cosa che, come ricorderanno gli appassionati del gioco più amato dagli italiani, si deve al decreto Milleproroghe, che agli appuntamenti del martedì, dele del sabato ha aggiunto quello del venerdì. Brutte notizie per gli appassionati del– Ilveggente.itPer tutto il 2024 avremo una chance in più, dunque, di incontrare la dea bendata e di veder cambiare la nostra vita grazie al. Attenzione, però: la quarta estrazione della settimana è stata confermata, ma il calendario del gioco a estrazione subirà comunque delle modifiche, quando necessario.