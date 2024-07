Roma ristorante raso al suolo da un incendio… poi esplode una cabina elettrica

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 luglio 2024) L'allarme per l'incendio in unè scattato alle 4 di stamattina nella sala operativa dei Vigili del fuoco di. Subito due squadre e due autobotti sono intervenute presso il comune di Castel Gandolfo in Via Spiaggia del lago al civico numero dove hanno trovato il locale di ristoro, con struttura in legno, andato completamente bruciato. Nelle prime ore della mattina i Vigili suono stati chiamati a intervenire su un incendio e sull'esplosione di unaSul posto sono accorsi anche i Carabinieri e gli operatori sanitari del 118, ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta dalle fiamme.