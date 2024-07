Reina | Poche cose sono come il mare di Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pepe, ex calciatore del, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: Quanto è stato importante per il suo arrivo il dialogo con Fabregas? “L’ho quasi dovuto convincere io. Scherzi a parte, mi ha parlato dell progetto. Quando parla di questo progetto spesso fa riferimento a una famiglia. È una società ambiziosa e che vuole crescere. Con il passare degli anni sicuramente diventerà una squadra modello in Europa. Noi che abbiamo tanta esperienza siamo a disposizione per dare una grande mano. Con Cesc ho un rapporto speciale. Siamo stati 14 anni insieme in nazionale e ci conosciamo alla perfezione. Tra di noi c’è confidenza, fiducia, trasparenza, tanteche rendono tutto più facile”. Che ruolo avrà all’interno della squadra? “Vengo a dare una mano in qualsiasi modo. Se non dovessi essere il titolare chiunque lo sarà dovrà giocare.