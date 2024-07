Olimpiadi L’ultimo oro jesino nel 2012 a Londra con Elisa Di Francisca

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 25 luglio 2024) Poi la ‘leoncella’ ha conquistato l’argento individuale nel 2016 a Rio de Janeiro. Gli orari e le date delle gare parigine JESI, 25 luglio 2024 – ‘Jesi muntobè’. Era questo il tormentone che aveva preso campo nell’estatequando aDi(foto di copertina con Stefano Cerioni, Valentina Vezzali e Michele Cittadini ex giocatore della Sicc Bpa Aurora basket in serie A) conquistò il mondo a cinque cerchi del fioretto femminile individuale. Quattro anni dopo la schermitrice jesina arrivò seconda a Rio de Janeiro alle spalle di Inna Deriglazova. Niente podio a Tokio 2020. Volpi – Marini Che risultato dobbiamo attenderci da Parigi 2024? Le speranze e le ambizioni sono tante per lo squadrone azzurro del Ct Stefano Cerioni con Giovanna Trillini e Annalisa Coltorti nello staff.