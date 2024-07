Le stelle di Baravai Comic Show da oggi a domenica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dopo il tutto esaurito della sezione “music“, la rassegna “Anfiteatro Romano di Terni“ 2024, organizzata dalla cooperativa Le Macchine Celibi, riparte con “Comedy” e dalancia sul main stage quattro serate ad alto tasso di spettacolarità. da28. Si comincia stasera con Edoardo Prati, il giovane appassionato di studi classici che ha trovato sui social un modo innovativo e dinamico per condividere la sua passione con inediti spunti di riflessione che sarà in scena con il tour estivo di “Aspettando Cantami d’amore”. Si prosegue domani con Valerio Lundini & i Vazzanikki (nella foto), band che accompagna la carriera delo romano da più di dieci anni. Lundini e soci propongono unoricco di canzoni e gag surreali in cui presentano i brani contenuti nel nuovissimo disco “Innamorati della vita” da cui prende il nome anche il tour.