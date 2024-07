La Valle piange la maestra Duse Centinaia di ex alunni la piangono | Un mito per chi l’ha conosciuta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Gallicano (Lucca), 25 luglio 2024 - L’annuncio della scomparsa diLemetti, 98 anni, la notadi Gallicano che, con la collega Alma Castelvecchi e 40, nel secolo scorso pose le basi per quella che oggi tutti conosciamo come la "Fiaccolata Natalizia di Gallicano", evento benefico che coinvolge tutta ladel Serchio, ha lasciato nello sconforto intere comunità. Dietro l’apparenza severa e lo sguardo vivido e penetrante, si celava una donna pronta all’accoglienza e al confronto, come dietro allo spirito critico e aperto si avvertiva l’intelligenza pronta e la grande arguzia. "Ciao".