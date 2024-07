 Il centro storico Manduria si prepara al Buskers Festival

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoVenti postazioni tra arti di strada, musica e teatro per un evento diffuso che coinvolge l’intero. Accade con “– Una Notte di Arte e Cultura” in programma il 27 luglio, dalle 20:30 a mezzanotte, nella cittadina messapica pronta ad accogliere residenti e turisti con un evento che coniuga intrattenimento e cultura. L’idea progettuale è dell’associazione ArchiTacon il patrocinio del comune di, del Consiglio regionale della Puglia e di Confcommercio Taranto. Dalla musica tradizionale e la pizzica con il concerto dei Tarantinidion (ore 21, arco Sant’Angelo) al brasilian jazz e bossanova con Brasilian Mood (21, via degli Imperiali), e poi quella italiana e il divertentismo con i Caffè sospeso (ore 21.