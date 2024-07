I casi di virus di West Nile aumentano in Italia | il primo decesso segnalato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nel corso dell’ultima settimana, l‘Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha registrato sette nuovidi infezione da(WNV), portando il totale annuale a 13confermati. Tra questi, si segnala illegato alinper il 2024. Ilriguarda una donna di 80 anni della provincia di Pordenone. Aumento deidelinI nuovidisono stati rilevati tra il 18 e il 24 luglio 2024. Da maggio, quando è iniziata la sorveglianza, sono stati confermati 13di infezione in totale, con un incremento rispetto ai 6riportati nel precedente bollettino. Di questi, sette si sono manifestati in forma neuro-invasiva, con quattroin Emilia Romagna, uno in Friuli Venezia Giulia, uno in Puglia e un caso importato dagli Stati Uniti.