Bleach Rebirth of Souls | rivelato nuovi dettagli

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il nuovo videogiocoof, basato sul leggendario franchise creato da Tite Kubo, rivela maggiorisul gameplay. Nel gioco, i giocatori potranno utilizzare le abilità uniche di ogni personaggio per ottenere un vantaggio sui rivali durante i duelli con le spade. Sarà anche possibile utilizzare mosse come le Reverse Action o le Combo per uscire da situazioni pericolose. Con il progredire dello scontro, i personaggi potranno scatenare i loro iconici Bankai per infliggere potenti attacchi e sconfiggere gli avversari.è una famosa serie di manga d’azione pubblicata dal 2001 al 2016 sulla rivista sh?nen Weekly Shonen Jump. L’anime è andato in onda dal 2004 a marzo 2012, e sono stati prodotti finora quattro lungometraggi. L’ultima stagione, Thousand-Year Blood War Arc, è in onda dal 2022 e presentadesign e personaggi più potenti.