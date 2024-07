Voli low cost si ma attenzione a tasse extra e costi nascosti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 24 luglio 2024) C’è un problema di trasparenza suilow: il prezzo iniziale del biglietto è spesso estremamente vantaggioso, ma basta aggiungere alcuni servizi (spesso) necessari, come un bagaglio a mano e uno da stiva, o la scelta del posto, è ilo può anche triplicare. Questinon permettono di effettuare facilmente un confronto tra le varie offerte e in più le tariffe per questi servizisono aumentati rispetto agli anni scorsi. Chiunque abbia provato a prenotarelowsa benissimo di cosa stiamo parlando, ma un’indagine di Altroconsumo ha mostrato, numeri alla mano, quanto il prezzo iniziale sia letteralmente uno “specchietto per le allodole”. L’associazione ha dichiarato anche di aver diffidato le compagnie aree.