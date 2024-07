Uomini e topi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Cinquantotto suicidi dall'inizio dell'anno, l'ultimo domenica scorsa nel carcere di Bologna. Si è ammazzato un uomo di 47 anni in attesa di giudizio, quindi innocente. Del resto, è innocente un terzo dei detenuti italiani, eppure sta dentro. La conseguenza è che il sovraffollamento delle celle sfiora il 140%, il più alto in Europa. Avvocati e garanti dei detenuti si dannano inutilmente l'anima contro l'abuso della carcerazione preventiva. La politica spende tante belle parole, ma quando si parla di depenalizzazioni la sinistra si scandalizza e quando si parla di liberalizzazione delle droghe legge lo fa la destra. Tutti dentro, allora. E dentro cosa c'è? Dolore e spavento, come nella terza classe del Titanic di De Gregori. Il tunnel del carcere non prevede luci: assistenza psicologica carente, attività lavorativa anche. Dentro e basta.