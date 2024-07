Treni lavori per il raddoppio tra Empoli e Granaiolo Stop alla circolazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 – Al via iper ilferroviario sulla Firenze--Siena sulla tratta. Sul tratto lasarà sospesa per la prima volta dal 5 al 31 agosto. In questo lasso di tempo, si svolgerà l’avvio delle attività per la bonifica del territorio da possibili ordigni esplosivi e verrà inoltre predisposta l'area di cantiere. Trasaranno attrezzate diverse aree di intervento, limitrofe all’attuale binario, oggetto dell’intervento diche interessa i 10 chilometri della trattache, una volta ultimato, darà continuitàlinea già a doppio binario trae Poggibonsi, consentendo così la realizzazione dell’intero collegamento a doppio binario trae Poggibonsi, i due maggiori centri abitati dell’area.